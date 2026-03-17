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Cannabis hat keinen Nutzen bei Depressionen

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17.03.2026 11:47
Cannabis hat laut einer australischen Studie keinen belegbaren Nutzen bei Depressionen, ...
Cannabis hat laut einer australischen Studie keinen belegbaren Nutzen bei Depressionen, Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Medizinisch eingesetztes Cannabis wird immer beliebter. Laut einer neuen Studie aus Australien hat es allerdings keinen belegbaren Nutzen bei Depressionen oder Angststörungen. Bei nicht-psychischen Leiden wie einigen Formen der Epilepsie und mehreren Arten von Schmerzen sieht es anders aus.

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Die Forschenden ziehen ihr Fazit, nachdem sie systematisch Daten und Befunde aus 54 internationalen klinischen Studien ausgewertet haben. Diese umfassen insgesamt 2477 Patientinnen und Patienten aus dem Zeitraum von 1980 bis 2025. Das zentrale Ergebnis: Medizinisch eingesetztes Cannabis hat keinen belegbaren Nutzen bei Depressionen, Angststörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen.

Ein gewisser Nutzen konnte bei Autismus, Schlaflosigkeit oder dem Tourette-Syndrom nachgewiesen werden. „Aber die generelle Qualität der Befunde für diese Krankheiten ist niedrig. Ohne hochwertige medizinische Unterstützung oder begleitende Therapie ist der Einsatz von medizinischem Cannabis in diesen Fällen selten gerechtfertigt“, sagte Studienautor Jack Wilson von der Universität Sydney.

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Er gab zu bedenken, dass der Konsum von Cannabisprodukten wirksamere Therapien verzögern oder unerwünschte Nebenwirkungen auslösen könne. „Der routinemäßige Konsum von medizinischem Cannabis könnte mehr schaden als nützen“, sagte Wilson. Bei nicht-psychischen Leiden sieht es laut der Studie, die im Fachjournal „The Lancet Psychiatry“ veröffentlicht wurde, anders aus: Die Autorinnen und Autoren berichteten, dass sich medizinisches Cannabis zur Linderung von Anfällen bei einigen Formen der Epilepsie, zur Verringerung von Spastiken bei Multipler Sklerose und zur Behandlung einiger Arten von Schmerzen durchaus einsetzen lasse.

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