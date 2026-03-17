Cannabis hat keinen Nutzen bei Depressionen

Er gab zu bedenken, dass der Konsum von Cannabisprodukten wirksamere Therapien verzögern oder unerwünschte Nebenwirkungen auslösen könne. „Der routinemäßige Konsum von medizinischem Cannabis könnte mehr schaden als nützen“, sagte Wilson. Bei nicht-psychischen Leiden sieht es laut der Studie, die im Fachjournal „The Lancet Psychiatry“ veröffentlicht wurde, anders aus: Die Autorinnen und Autoren berichteten, dass sich medizinisches Cannabis zur Linderung von Anfällen bei einigen Formen der Epilepsie, zur Verringerung von Spastiken bei Multipler Sklerose und zur Behandlung einiger Arten von Schmerzen durchaus einsetzen lasse.