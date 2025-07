Teillegalisierung: So viele Psychosen wie noch nie

Junge Erwachsene am häufigsten betroffen

Besonders stark betroffen ist die Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen. Mit 47.100 Fällen entfallen auf sie 95 Erkrankungen pro 10.000 Einwohner – etwa dreimal so viele wie im Bundesdurchschnitt. Auffällig ist laut KKH aber auch der starke Anstieg in der Altersgruppe der 45- bis 49-Jährigen: Dort kletterte die Zahl der Diagnosen im Jahresvergleich um knapp 25 Prozent, auf 43 Fälle pro 10.000 Einwohner.