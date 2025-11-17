Diese Probleme löst die Cannabis-Legalisierung aus

Der Besitz und Konsum von Cannabis zu Freizeitzwecken wurden am 1. April 2024 im Nachbarland Deutschland legalisiert. Doch nun schlagen Mediziner Alarm. Diese Legalisierung könnte für mehr Psychosen und Aufnahmen in Kliniken verantwortlich sein – das legt eine Pilotuntersuchung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Augsburg nahe. Das erschreckende Ergebnis: Psychische Probleme, die allgemein durch den Cannabis-Konsum verursacht wurden, stiegen nach der Legalisierung um das Eineinhalbfache. Die Zahl cannabisinduzierter Psychosen nahm sogar um fast das Doppelte zu.