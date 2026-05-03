„Fossilfinder werden, Mikro-Meteoriten sortieren“

In der aktuellen Ausgabe von „Wiener Wissen“ wird das weite Spektrum der Bürgerwissenschaft („Citizen Science“) analysiert. Dabei zeigt sich, welch enormen Beitrag jeder von uns persönlich zur Forschung beitragen kann. Biologin und Direktorin Katrin Vohland: „Bei uns im Naturhistorischen Museum können Sie etwa Fossilfinder werden. Oder Hummelbestimmungskurse besuchen. Sie können aber auch Mikro-Meteoriten sortieren.“

Senior Scientist und „Österreich forscht“-Gründer Florian Heigl von der BOKU-University: „Auf unserer Plattform finden Sie knapp einhundert Projekte aus unterschiedlichsten Forschungsbereichen, an denen Sie sich beteiligen können. Etwa das Melden der aktuellen Wasserstände von kleinen Gewässern und Bächen. Man kann dort auch Wasserproben nehmen und von uns die darin enthaltenen Ausscheidungen messen lassen. Oder beim Projekt ´Roadkill´ melden, wo welche Tiere überfahren wurden. Etwa Igel oder Eichhörnchen. Fast eine Million Menschen ist in Österreich bereit, bei Forschungsprojekten mitzumachen.“ Vohland ergänzt: „Bei uns können Sie Amphibien in Feuchtgebieten suchen. Oder blaue Frösche in Mooren. Dabei gibt es auch den sozialen Aspekt des Miteinander.“

Weitere spannende Citizen-Science-Projekte sehen Sie im Video oben.