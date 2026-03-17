Warum die Redoutensäle in Wien vergammeln

Im Internet wimmelt es von Unwahrheiten. Die Redoutensäle sind da keine Ausnahme. Auf der Website der Hofburg-Betriebsgesellschaft wird Veranstaltern von Bällen und Kongressen mit Angeboten für den Großen und den Kleinen Redoutensaal sowie die Nebenräumlichkeiten der Mund wässrig gemacht. Aus Wien werden wohl keine Anfragen kommen, denn hier wissen alle: In Wahrheit sind die traditionsreichen Säle „Sperrgebiet“.