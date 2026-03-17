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Hofburg-„Sperrgebiet“

Warum die Redoutensäle in Wien vergammeln

Wien
17.03.2026 19:00
Das Parlament nützte den geschichtsträchtigen Ballsaal bis 2023 – und hinterließ ihn offenbar in ...
Das Parlament nützte den geschichtsträchtigen Ballsaal bis 2023 – und hinterließ ihn offenbar in beklagenswertem Zustand.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Jahrhundertelang waren die Redoutensäle in der Hofburg das Herzstück der Wiener Ballkultur, nicht einmal der verheerende Brand 1992 konnte die Tradition beenden. Doch dann kam das Parlament als Zwischenmieter. Seither lässt die Republik das Barockjuwel ungenutzt vergammeln.

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Im Internet wimmelt es von Unwahrheiten. Die Redoutensäle sind da keine Ausnahme. Auf der Website der Hofburg-Betriebsgesellschaft wird Veranstaltern von Bällen und Kongressen mit Angeboten für den Großen und den Kleinen Redoutensaal sowie die Nebenräumlichkeiten der Mund wässrig gemacht. Aus Wien werden wohl keine Anfragen kommen, denn hier wissen alle: In Wahrheit sind die traditionsreichen Säle „Sperrgebiet“.

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