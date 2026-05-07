Immer mehr Menschen tappen in die Schuldenfalle

Die staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich verzeichnen regen Zulauf. Wie aus dem aktuellen Schuldenreport 2026 hervorgeht, nahmen im vergangenen Jahr 61.221 Menschen Unterstützung in Anspruch, darunter 21.599 zum ersten Mal – der dritthöchste Wert in den vergangenen 15 Jahren. Die durchschnittliche Verschuldung lag dabei bei 56.432 Euro. Insgesamt wurden 8768 Privatkonkurse eröffnet, davon entfielen die meisten auf Männer (61,8 Prozent), die auch häufiger zur Beratung kommen.