Welt sieht zu: Berliner treibt Körper ans Limit

Nach 33 Stunden auf den Beinen erreichte der Deutsche schließlich die 200-Kilometer-Marke bei Trona. Da hat er bereits mehr als die Hälfte aller Höhenmeter hinter sich gebracht. Was in seinem Kopf vorgeht? „In dem einen Moment denke ich, ich fliege – und im anderen Moment denke ich mir: Was mache ich für eine Scheiße?“