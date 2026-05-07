Tormannkrise bei ÖFB-Gegner Algerien kurz vor WM

Allerdings soll es in der Vergangenheit schwere Differenzen zwischen Petkovic und Benbot gegeben haben, weil sich der Keeper über zu wenig Einsatzzeit in der Nationalelf beschwerte. Trotzdem könnte der 31-Jährige pardoniert werden, denn Zidane (Granada) erlitt im vergangenen April einen Kiefer- und Kinnbruch und ist für die WM äußerst fraglich. Das gilt auch für Melvin Mastil (Stade Nyonnais), der an den Folgen einer Leistenoperation laboriert. Anthony Mandrea (Caen), bis vor wenigen Monaten Algeriens Stammgoalie, fällt wegen einer Schulterverletzung definitiv für die Endrunde aus.