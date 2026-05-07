So viel Einkommenssteuer zahlt Prinz William

So hoch ist seine freiwillige Einkommenssteuer

Obwohl der Prince of Wales rechtlich nicht dazu verpflichtet ist, Einkommenssteuer auf die Gewinne des Herzogtums zu zahlen (da das Herzogtum technisch gesehen kein eigenes Unternehmen, sondern ein Kronorgan ist), führt Prinz William die Tradition seines Vaters, König Charles III., fort und zahlt die volle Einkommenssteuer auf den Privatüberschuss, nachdem die geschäftlichen Ausgaben abgezogen wurden.