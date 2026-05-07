Schwerer Missbrauch
Vater verkaufte Sohn (15) für 2800 Euro an Pastor
Ein Pastor (64) aus Hamburg soll einen zur Tatzeit 15-Jährigen unter Beihilfe des Vaters mehrfach sexuell missbraucht haben. Nun steht der Geistliche vor Gericht, schweigt aber. Der Jugendliche soll zudem an weitere Freier vermittelt worden sein.
Der Bursche war im Jahr 2022 mit seinem Vater in die Pfarre des 64-Jährigen nach Hamburg-Ochsenwerder gekommen, da er sich nachträglich konfirmieren lassen wollte. Schon bei dem ersten Treffen soll der Jugendliche missbraucht worden sein.
Opfer bedroht
Ein neuerlicher Kontakt kam zustande. Auf einem Parkplatz soll sich der Pastor wieder an dem Jugendlichen vergangen und ihm 500 Euro bezahlt haben. Drohungen sollen den 15-Jährigen gefügig gemacht haben.
Vater sah bei Missbrauch zu
Ein drittes Treffen habe Ende April 2022 in einer Unterkunft auf der Reeperbahn stattgefunden. Hier soll der Pastor dem damals 48-jährigen Vater 2000 Euro übergeben haben. Der Vater, Michael H., soll dabei zugesehen haben, wie an seinem Sohn „stundenlang“ sexuelle Handlungen vollzogen wurden.
Sohn an weitere Freier vermittelt
Der Jugendliche soll sich mehrmals geweigert haben, wurde aber von seinem Vater unter Druck gesetzt. Dieser drohte laut „Bild“, den Kopf des Jugendlichen gegen eine Wand zu schlagen, sollte er sich jemandem anvertrauen. Auch an andere Freier soll der Jugendliche verkauft worden sein, immer wieder soll auch der Pastor zugegen gewesen sein.
Vater verurteilt
Vor dem Hamburger Landgericht erschien der Pastor bieder in Tweedjacke und Schiebermütze. Insgesamt sollen 2800 Euro übergeben worden sein, wovon der Jugendliche 800 Euro erhalten haben soll. Der 64-Jährige schweigt zu den Vorwürfen.
Der Vater des Jugendlichen hat seinen Prozess bereits hinter sich. Er wurde wegen Zwangsprostitution verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der heute 19-Jährige wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt.
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