Vater verkaufte Sohn (15) für 2800 Euro an Pastor

Sohn an weitere Freier vermittelt

Der Jugendliche soll sich mehrmals geweigert haben, wurde aber von seinem Vater unter Druck gesetzt. Dieser drohte laut „Bild“, den Kopf des Jugendlichen gegen eine Wand zu schlagen, sollte er sich jemandem anvertrauen. Auch an andere Freier soll der Jugendliche verkauft worden sein, immer wieder soll auch der Pastor zugegen gewesen sein.