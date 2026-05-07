„Laufmaschine“ peilt die 70-Kilometer-Marke an

Die klassischen 42,195 Kilometer nehmen sich fast bescheiden, wie ein Aufwärmen aus gegenüber dem, was der Routinier als Nächstes vorhat. „Ich bin beim Wings for Live World Run letztes Jahr 68,5 Kilometer gelaufen und bin damit weltweit auf dem zweiten Platz gelandet. Geplant war das ja nicht, aber heuer wäre es schon cool, wenn ich es schaffen würde, diese Marke zu überbieten und wieder auf das Podest komme“, peilt er am kommenden Sonntag die Marke von 70 Kilometern an.