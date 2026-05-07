Neues Jagdgesetz: „Ein Gewehr ist kein Konzept!“

Vor Wochen wurde sie bekannt, jetzt hat die Landesregierung sie offiziell beschlossen: die Novelle des Jagdgesetzes. Darin wird künftig der Umgang mit Prädatoren wie Wölfen, Fischottern und Wildkatzen geregelt. Zum neuen Gesetz gingen sieben Stellungnahmen ein. Während etwa die Landwirtschaftskammer das „praxistaugliche Prädatorenmanagement“ lobt, kommt heftige Kritik vom Naturschutzbund. „Das alles trägt eine Handschrift der Jägerschaft und Landwirtschaft“, sagt Präsidentin Romana Ull. Es gehe um eine grundsätzliche Verschiebung im Zugang: „Die Logik des Schutzes wird verändert“ – die Jagd regelt die Nutzung einer Art, der Naturschutz seine Protektion. „Ein Gewehr ist kein Management-Konzept!“, mahnt Ull.