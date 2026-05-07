Neues Jagdgesetz: „Ein Gewehr ist kein Konzept!“

Die steirische Landesregierung hat am Donnerstag das neue Jagdgesetz beschlossen. Der Umgang mit Wolf, Fischotter, Krähe und Co. wird damit nun nicht mehr im Naturschutz-, sondern nur noch im Jagdrecht geregelt. Der Naturschutzbund kritisiert das scharf – doch die Stellungnahme blieb unbeachtet.
Vor Wochen wurde sie bekannt, jetzt hat die Landesregierung sie offiziell beschlossen: die Novelle des Jagdgesetzes. Darin wird künftig der Umgang mit Prädatoren wie Wölfen, Fischottern und Wildkatzen geregelt. Zum neuen Gesetz gingen sieben Stellungnahmen ein. Während etwa die Landwirtschaftskammer das „praxistaugliche Prädatorenmanagement“ lobt, kommt heftige Kritik vom Naturschutzbund. „Das alles trägt eine Handschrift der Jägerschaft und Landwirtschaft“, sagt Präsidentin Romana Ull. Es gehe um eine grundsätzliche Verschiebung im Zugang: „Die Logik des Schutzes wird verändert“ – die Jagd regelt die Nutzung einer Art, der Naturschutz seine Protektion. „Ein Gewehr ist kein Management-Konzept!“, mahnt Ull.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.