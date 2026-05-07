„Ewig traumatisiert“
US-Chirurg entfernte falsches Organ – Patient tot
Es war eigentlich eine Routineoperation, der sich ein Patient in den USA 2024 unterzogen hat. Doch der 70-Jährige hat den Eingriff nicht überlebt. Der Hintergrund: Der Chirurg verwechselte bei der OP zwei Organe. Jetzt gibt es neue Informationen dazu, wie der fatale Fehler passieren konnte.
Acht Stunden lang ging die Vernehmung des Chirurgen Thomas S. aus Florida. Dieser hatte einem 70-jährigen Patienten mit Bauchschmerzen irrtümlicherweise die Leber statt der Milz entfernt. Immer wieder wurde er im Gerichtssaal gefragt, wie das passieren konnte.
Erstmals neue Einblicke in den OP-Vorfall
Nachdem der Patient noch auf dem Operationstisch verstorben war, wurde Thomas S. wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Er plädierte auf nicht schuldig. Zunächst hatte sich der Chirurg lange Zeit nicht zu dem Vorfall geäußert. Vergangenen November sprach er erstmals über Details des Eingriffs, die nun „NBC News“ vorliegen.
„Für immer traumatisiert“
Demnach sei der Eingriff und der Tod seines Patienten ein besonders emotionaler Moment für den Chirurgen gewesen. Er sei „für immer davon traumatisiert und verletzt“, meinte er in seiner Aussage. Außerdem erklärte S., wie es zu dem schweren Fehler kommen konnte. „Unter schwierigen Umständen“ könnten Operationen am falschen Körperteil vorkommen, so der Arzt. In diesem Fall habe er durch viel Blutverlust und einen vergrößerten Dickdarm eine schlechtere Sicht auf andere Organe gehabt.
Fataler Fehler wirft Fragen auf
Der Patient hatte während der Operation plötzlich stark zu bluten begonnen und einen Herzstillstand erlitten. Während die Assistenten im OP Herzdruckmassagen durchführten, suchte der Chirurg verzweifelt nach der Quelle des Blutverlusts. Dabei entfernte er versehentlich die Leber statt der Milz. Trotz erschwerter Bedingungen halten Experten den Fehler für rätselhaft. Denn die Milz ist um ein Vielfaches kleiner als die Leber, sie wiegt etwa 15 % des Organs. Außerdem liegt die Milz unter den Rippen auf der linken Körperseite, die Leber hingegen unter den Rippen auf der rechten.
Chirurg: „War so aufgelöst“
„Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie es für einen Chirurgen ist, einen Patienten auf dem OP-Tisch zu verlieren, wie demütigend und verheerend das ist. Und ich konnte den Unterschied nicht erkennen, weil ich so aufgelöst war“, sagte Thomas S. über die Verwechslung der Organe.
Thomas S. drohen bis zu 15 Jahre Haft
Nach dem Vorfall verlor der Arzt seine Zulassungen in Florida, Alabama und New York. Daraufhin begann er, als Taxifahrer zu arbeiten. Vergangenen Monat wurde Thomas S. schließlich festgenommen. Mittlerweile ist er gegen Zahlung einer Kaution wieder auf freiem Fuß. Seine Anklageverlesung vor einem Gericht in Walton County, Florida, ist für den 19. Mai angesetzt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft, wie die „New York Times“ berichtete.
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