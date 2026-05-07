US-Chirurg entfernte falsches Organ – Patient tot

Fataler Fehler wirft Fragen auf

Der Patient hatte während der Operation plötzlich stark zu bluten begonnen und einen Herzstillstand erlitten. Während die Assistenten im OP Herzdruckmassagen durchführten, suchte der Chirurg verzweifelt nach der Quelle des Blutverlusts. Dabei entfernte er versehentlich die Leber statt der Milz. Trotz erschwerter Bedingungen halten Experten den Fehler für rätselhaft. Denn die Milz ist um ein Vielfaches kleiner als die Leber, sie wiegt etwa 15 % des Organs. Außerdem liegt die Milz unter den Rippen auf der linken Körperseite, die Leber hingegen unter den Rippen auf der rechten.