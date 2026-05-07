Weißmann startet Justiz-Offensive gegen den ORF

Der Streit rund um den ehemaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann geht nun vor Gericht weiter: Wie nun bekannt wurde, hat Weißmann beim Arbeits- und Sozialgericht Wien Klage gegen den ORF eingebracht. Er will seine Kündigung als Chefproducer Fernsehen für rechtsunwirksam erklären lassen – und wirft dem öffentlich-rechtlichen Medienhaus eine unzulässige „Motivkündigung“ vor.