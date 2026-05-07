Iran-Krieg reißt Loch in die deutsche Staatskasse

Wie das deutsche Finanzministerium mitteilte, ergibt die aktuelle Steuerschätzung für 2027 beim Bund ein Minus von 10,1 Milliarden Euro gegenüber den bisherigen Erwartungen. Für den gesamten Staat – also inklusive Länder und Kommunen – werden Einnahmen von rund einer Billion Euro prognostiziert. Das wären allerdings 17,7 Milliarden Euro weniger als noch in der Schätzung vom Oktober 2025 angenommen. Auch bis 2030 rechnen die Experten jeweils mit rund 17 Milliarden Euro weniger an Steuereinnahmen.