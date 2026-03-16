„Verbandsspitze verzapft nur Mist und gehört weg!“

Die Missbrauchsvorwürfe im österreichischen Tischtennis schlagen weiter hohe Wellen – nun hagelt es auch aus Kärnten Kritik. Landesverbandspräsident (KTTV) Hubert Dobrounig rechnet mit der Führung des Österreichischen Tischtennis Verbandes (ÖTTV) um Boss Wolfgang Gotschke und „Vize“ Conrad Miller ab: „Ich habe es lange diplomatisch versucht, aber jetzt habe ich die Schnauze voll!“ Und er fordert Konsequenzen. . .