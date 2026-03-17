Aus dem Dornröschen-Schlaf zum Titel in der Halle

Dass Grazer Kicker meisterlich sind, hat der SK Sturm in den vergangenen Jahren oft genug bewiesen. Am Wochenende räumte in Klagenfurt eine weitere Mannschaft aus der Murmetropole ab: Der Athletic Futsal Club Graz – kurz AFC – krönte sich in der offiziellen FIFA-Hallenvariante des Fußballs erstmals zum österreichischen Meister.