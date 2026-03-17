Aus dem Dornröschen-Schlaf zum Titel in der Halle

Touristen droht Haft auf Bali wegen Pornovideos
Strenge Gesetze
Nicht nur im Fußball, sondern auch im Hallen-Ableger Futsal kommt der Meister jetzt aus Graz! Prominente Ehemalige brachten dem siegreichen AFC vor dem Finale Glück. Für nächste Saison gibt es ambitionierte Vorhaben.
Dass Grazer Kicker meisterlich sind, hat der SK Sturm in den vergangenen Jahren oft genug bewiesen. Am Wochenende räumte in Klagenfurt eine weitere Mannschaft aus der Murmetropole ab: Der Athletic Futsal Club Graz – kurz AFC – krönte sich in der offiziellen FIFA-Hallenvariante des Fußballs erstmals zum österreichischen Meister.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.