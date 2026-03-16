HPV löst nur Hälfte von Vulva- und Peniskrebs aus

Entzündungen der Haut treten sehr häufig mit Autoimmunerkrankungen auf, wie beispielsweise der Hashimoto-Schilddrüsenentzündung, der Weißfleckenkrankheit Vitiligo oder Schuppenflechte. Auch Menschen, deren Immunsystem durch andere Ursachen geschwächt ist, haben ein höheres Risiko für Vula- und Peniskarzinome. „Besonders wichtig ist, dass diese Dermatosen, die primär unangenehmen Juckreiz und Schmerzen auslösen, rasch behandelt werden sollten, denn leitliniengerechte Therapie der Dermatosen verringert das Krebsrisiko“, sagte Dermatopathologin Sigrid Regauer von der Med Uni Graz. Die Dermatopathologie ist ein Teilgebiet der Dermatologie und Pathologie, das sich mit der Diagnostik von krankhaften Veränderungen der Haut beschäftigt.