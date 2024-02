Neue Studie: HPV erhöht auch Herz-Kreislauf-Risiko

Eine Infektion mit Humanen Papillomviren (HPV) erhöht nicht nur das Krebsrisiko, sondern bei Frauen auch die Gefahr, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Das ist das Ergebnis einer großen Studie in Südkorea, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach haben Frauen ein viermal höheres Risiko, einer Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erliegen, wenn sie eine Infektion mit einem Hochrisikostamm von HPV haben.