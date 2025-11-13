Kostenlose HPV-Impfung läuft in wenigen Wochen aus

In wenigen Wochen läuft die kostenlose HPV-Impfung für unter 30-Jährige aus. Dabei geht es um die erste Dosis, die zweite ist noch bis 30. Juni 2026 kostenlos. Die Impfung wirkt gegen Krebsvorstufen und sechs HPV-assoziierte Krebserkrankungen wie Gebärmutterhalskrebs.
Im August 2020 hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Resolution verabschiedet, in der die Beseitigung von Gebärmutterhalskrebs gefordert und eine Strategie zur Umsetzung verabschiedet wurde. 194 Länder, darunter auch Österreich, haben sich den Zielen angeschlossen und sich unter anderem dazu verpflichtet, eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent bis 2030 zu erreichen.
„Wir appellieren einmal mehr an die Bevölkerung, diese Möglichkeit auch in Anspruch zu nehmen“, sagte Anton Graf, Vorstandsmitglied der Österreichischen Krebshilfe. Die Impfung gegen HPV ist prophylaktisch wirksam. Im Nationalen Impfplan ist daher ein Alter zwischen neun und elf Jahren empfohlen, da die Immunantwort dieser Altersgruppe optimal und der Schutz besonders langanhaltend sei. HPV wird sexuell übertragen, Kondome bieten keinen sicheren Schutz.
Die Impfung wirkt gegen Krebsvorstufen und sechs Krebserkrankungen, nämlich Krebs von Gebärmutterhals, Scheide, Vulva, Penis- und Anus sowie im Bereich des Rachens und des Kehlkopfes. Aktuell ist das Vakzin für alle zwischen dem neunten und 30. Geburtstag kostenlos, wobei die erste Teilimpfung bis spätestens Ende Dezember erfolgen muss. Ab Juli 2026 ist das Angebot nur noch für unter 21-Jährige gratis.
Später sind die Kosten von etwa 650 Euro selbst zu tragen. Empfohlen ist die Impfung dann vor allem bei einer nachgewiesenen HPV-Infektion, Immunschwäche, Autoimmunerkrankungen und bei wechselnden Sexualpartnerinnen und Sexualpartnern.
