Kostenlose HPV-Impfung läuft in wenigen Wochen aus

Die Impfung wirkt gegen Krebsvorstufen und sechs Krebserkrankungen, nämlich Krebs von Gebärmutterhals, Scheide, Vulva, Penis- und Anus sowie im Bereich des Rachens und des Kehlkopfes. Aktuell ist das Vakzin für alle zwischen dem neunten und 30. Geburtstag kostenlos, wobei die erste Teilimpfung bis spätestens Ende Dezember erfolgen muss. Ab Juli 2026 ist das Angebot nur noch für unter 21-Jährige gratis.