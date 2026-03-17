Derby-Vorspiel steigt beim Ehtikkomitee der Liga!

Ein Video zeigt den Präsidenten der SV Ried lachend mit einem brennenden LASK-Umhang . . . Nach dem Schal-Skandal beim Liga-1:1 gegen den LASK lädt das Ethik-Komitee der Bundesliga am Dienstag Thomas Gahleitner vor – und das damit einen Tag vor der Derby-Neuauflage um den Einzug in das Cup-Finale.