Feuerwerkskörper setzt trockene Wiese in Brand

Polizei bittet um Hinweise

Angesichts der vorherrschenden Trockenheit weist die Feuerwehr nochmals darauf hin, dass bereits kleinste Funken ausreichen können, um einen Brand auszulösen. „Wir appellieren an alle, besonders vorsichtig im Umgang mit Feuer und Pyrotechnik zu sein, insbesondere in der Nähe von Wiesen, Feldern und Wäldern“, so die Florianis. Parallel sucht die Polizei den Verursacher und bittet um Hinweise unter 059133-4320.