Feuerwerkskörper setzt trockene Wiese in Brand

Einer aufmerksamen Autofahrerin ist es zu verdanken, dass ein Flurbrand in der Nacht zum Samstag rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Sie bemerkte das Feuer entlang der B3 und alarmierte die Einsatzkräfte.
Allen Warnungen und dem Hausverstand zum Trotz zündete ein noch Unbekannter am Freitag gegen Mitternacht einen Feuerwerkskörper. Dieser landete in einer Grünfläche neben der B3 und verursachte einen Brand auf einer Größe von drei Quadratmetern.
Feuer rasch eingedämmt
Glücklicherweise bemerkte eine Autofahrerin das Feuer und verständigte die Einsatzkräfte. Die Freiwilligen der FF Luftenberg konnten den Brand mittels Pulverlöscher rasch eindämmen, im Bereich der Brandstelle wurden Überreste von Pyrotechnik gefunden.
Polizei bittet um Hinweise
Angesichts der vorherrschenden Trockenheit weist die Feuerwehr nochmals darauf hin, dass bereits kleinste Funken ausreichen können, um einen Brand auszulösen. „Wir appellieren an alle, besonders vorsichtig im Umgang mit Feuer und Pyrotechnik zu sein, insbesondere in der Nähe von Wiesen, Feldern und Wäldern“, so die Florianis. Parallel sucht die Polizei den Verursacher und bittet um Hinweise unter 059133-4320.
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