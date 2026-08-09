„Unsere Orgeln kosten 500.000 Euro aufwärts“

Instrumente aus OÖ stehen in Asien

Angefertigt werden die Orgeln für Kirchen auf der ganzen Welt. „Unsere weitesten Verkäufe waren nach Japan und Südkorea“, sagt Christian. Das bekannteste Instrument des Betriebs steht aber in der Nachbarschaft: die Bruckner-Orgel im Stift St. Florian mit ihren mehr als 7000 Pfeifen. Als die Orgel in den 1940er-Jahren restauriert werden musste, wurde die Werkstatt des Betriebs deswegen nach St. Florian verlegt – wo sie auch heute noch steht. Seit 1972 ist das Unternehmen im Besitz der Familie Kögler.