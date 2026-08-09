ÖVP-Manager zeigt den Funktionären Gelbe Karte

Wieder einmal was Neues bei der ÖVP: Bedruckte Schiedsrichter-Kärtchen als Spickzettel für schwarze Funktionäre, um Stimmung für die Stelzer-Partei zu machen. Nach der WM ist vor der Wahl sozusagen.
Schön langsam kehrt in den Stuben der heimischen Landespolitik wieder etwas Leben ein. Morgen, Montag, versammelt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) seine Kollegen aus der Landesregierung im Landhaus, um wichtige Beschlüsse zu fassen. Und auch viele Mitarbeiter der Landtagsklubs und Parteizentralen haben ihren Urlaub beendet – so etwa OÖVP Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.
Sechs Wochen durch alle Bezirke
Ein Jahr vor der Landtagswahl hat er eine Mammut-Tour vor sich. Ab 5. September klappert er in sechs Wochen alle Bezirke ab und will bei 18 Abendveranstaltungen die schwarze Mission unter seine Parteifreunde bringen. Mit dabei sind die ÖVP-Bürgermeister und -Vizebürgermeister sowie die Fraktionsobleute in den Gemeinden – also jenes Personal, auf das die Schwarzen im Wahlkampf besonders setzen. 326 Bürgermeister und 4520 Gemeinderäte. Das ist das größte Potenzial – darauf will man sich verlassen.
Kärtchen sehen aus wie Schiedsrichter-Utensil
Verlassen wollen sich Hiegelsberger und Parteichef Stelzer auch darauf, dass die Botschaften einheitlich nach außen getragen werden. Und damit dabei nichts schiefgeht, verteilt die Partei jetzt gelbe Spickzettel. Auf den ersten Blick könnte man meinen, Hiegelsberger und Co. zeigen ihren Parteikollegen die Gelbe Karte. Denn die Blätter sehen auf einer Seite tatsächlich genauso aus wie jene der Schiedsrichter auf dem Fußballfeld – siehe Karikatur.
Aber Spaß beiseite: Die Kärtchen in Hemdtaschengröße liefern ÖVP-Botschaften wie „Für klare Regeln und Werte in der Integration“ oder „Für echte Wahlfreiheit für Familien“. Wie diese Positionen zu begründen sind und wie das Gegenüber der wahlkämpfenden Funktionäre überzeugt werden soll, liefern die Kärtchen gleich mit. Beim Thema Integration heißt es etwa: „Wer arbeitet und sich einbringt, soll bei uns Chancen haben.“ Praktischerweise verrät die Gelbe Karte auch gleich, wofür die ÖVP steht: „Integration ist kein Angebot, sondern eine Verpflichtung.“
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