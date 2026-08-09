ÖVP-Manager zeigt den Funktionären Gelbe Karte

Sechs Wochen durch alle Bezirke

Ein Jahr vor der Landtagswahl hat er eine Mammut-Tour vor sich. Ab 5. September klappert er in sechs Wochen alle Bezirke ab und will bei 18 Abendveranstaltungen die schwarze Mission unter seine Parteifreunde bringen. Mit dabei sind die ÖVP-Bürgermeister und -Vizebürgermeister sowie die Fraktionsobleute in den Gemeinden – also jenes Personal, auf das die Schwarzen im Wahlkampf besonders setzen. 326 Bürgermeister und 4520 Gemeinderäte. Das ist das größte Potenzial – darauf will man sich verlassen.