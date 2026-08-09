Frau entdeckte Einschussloch in ihrem Auto

Das passiert auch nicht alle Tage. Eine Frau aus dem Innviertel entdeckte nach einer Ausbildungsfahrt mit einer 16-Jährigen ein Loch in ihrem Auto, das eindeutig von einem Geschoss kam. Wie das passieren konnte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen der Polizei.
Weil sie während der Fahrt den Verlust von Kühlflüssigkeit an ihrem Auto feststellte und beim anschließenden Rundgang ein Einschussloch bemerkte, kontaktierte eine 36-Jährige aus dem Bezirk Ried am Freitag gegen 19 Uhr die Polizei.
Die Polizisten suchten die Fahrtstrecke ab, die die Frau gemeinsam mit einer 16-jährigen Fahrschülerin zurückgelegt hatte. Dabei fand man keine Hinweise oder Spuren einer Schussabgabe.
Womöglich waren es Jäger
Bei den weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass bereits tagsüber im Bereich des Wohnortes der Autobesitzerin eine jagdliche Nachsuche nach einem Rehbock gegeben habe. Dabei sollen mehrere Schüsse abgefeuert worden sein – auch in Richtung des geparkten Autos. Die Ermittlungen laufen.
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