Autofahrerin streift einen elfjährigen Radfahrer

In einer Kurve kam es in St. Georgen an der Gusen (OÖ) zu einer kurzen aber fatalen Streifkollision zwischen einer Autofahrerin und einem Buben, der mit dem Rad unterwegs war. Das Kind kam zu Sturz, verletzte sich und musste ins Krankenhaus.
Der Verkehrsunfall zwischen der Autofahrerin und dem elfjährigen Radfahrer geschah am Samstag gegen 10.40 Uhr im Gemeindegebiet von St. Georgen an der Gusen. Die 48-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr dabei auf der Dahabergstraße Richtung Katsdorf. In die Gegenrichtung bergab fuhr ein Elfjähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit seinem Fahrrad.
Kollision in Kurve
In einer Rechtskurve aus Sicht des Burschen kam es zur Streifkollision, woraufhin dieser stürzte. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.