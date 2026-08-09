Bald erste Versteigerung von Raser-Bike in OÖ

Erstes Bike bald versteigert

Die Versteigerung selbst wird wieder einmal von der Trauner Filiale des Auktionshauses Dorotheum durchgeführt. Auf deren Homepage können Interessierte ab Dienstag genauere Informationen finden. Autos wurden bereits mehrere auf diesem Weg versteigert – etwa ein rund 20 Jahre alter VW Passat eines jungen Rasers aus Salzburg, aber auch ein deutlich neuerer schwarzer Audi A4 Avant. Motorräder kamen hingegen bislang in Oberösterreich noch nicht unter den Hammer – damit ist die sportliche Kawasaki-Maschine das erste. Eine weitere könnte allerdings laut Bezirkshauptmannschaft schon bald folgen.