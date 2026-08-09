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Bald erste Versteigerung von Raser-Bike in OÖ

Oberösterreich
09.08.2026 06:00
Eine solche Kawasaki ZX-4RR wird bald in Traun versteigert.
Eine solche Kawasaki ZX-4RR wird bald in Traun versteigert.(Bild: Kawasaki)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Ein 18-Jähriger flog Anfang Mai mit seiner Kawasaki mit mehr als 200 km/h über die A1 Westautobahn und wurde dabei geblitzt. Weil er selbst Besitzer des Bikes war, wurde eine behördliche Versteigerung angeordnet – das erste Zweirad in OÖ. Bald könnte eine weitere Versteigerung folgen.

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Ob es jugendlicher Übermut oder purer Wahnsinn war, ist egal. Tatsache ist, dass ein 18-Jähriger aus St. Georgen an der Gusen bereits am 4. Mai auf der A 1 Westautobahn geblitzt worden war. Der junge Mann hatte seine fast brandneue Kawasaki Ninja ZX-4RR, Baujahr 2025, mit atemberaubenden 206 km/h über den Puckingerberg südlich von Linz gejagt – dort sind aber eigentlich nur 100 km/h erlaubt.

Sofort vorläufig beschlagnahmt
Das rund 10.000 Euro teure und 77 PS starke Sportmotorrad wurde von den Beamten natürlich sofort vorläufig beschlagnahmt, dem 18-Jährigen der Führerschein abgenommen. Das Bike war auf den jungen Mühlviertler zugelassen und kommt nun, wie „MeinBezirk“ zuerst berichtete, unter den Hammer. Der Verfall wurde nach Klärung der Besitzverhältnisse durch die zuständige Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angeordnet.

Erstes Bike bald versteigert
Die Versteigerung selbst wird wieder einmal von der Trauner Filiale des Auktionshauses Dorotheum durchgeführt. Auf deren Homepage können Interessierte ab Dienstag genauere Informationen finden. Autos wurden bereits mehrere auf diesem Weg versteigert – etwa ein rund 20 Jahre alter VW Passat eines jungen Rasers aus Salzburg, aber auch ein deutlich neuerer schwarzer Audi A4 Avant. Motorräder kamen hingegen bislang in Oberösterreich noch nicht unter den Hammer – damit ist die sportliche Kawasaki-Maschine das erste. Eine weitere könnte allerdings laut Bezirkshauptmannschaft schon bald folgen.

Zitat Icon

Werden Tempolimits innerorts um 60 km/h, außerorts um 70 km/h überschritten, wird das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Michael Babl, Sprecher Landespolizeidirektion Oberösterreich

Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM

„Nur“ 60 km/h zu schnell
Einer Fahrzeugabnahme knapp entronnen war ein Lenker bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei am Freitagabend bei Wels. Er war mit 160 km/h in einer 100er-Zone geblitzt worden – den Führerschein verlor er aber. Von 4900 gemessenen Fahrzeugen waren 372 zu schnell unterwegs. 126 Fahrzeuge wurden kontrolliert, 28 davon einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. Bei zwölf waren die technischen Mängel so gravierend, dass die Taferl abgenommen wurden. 

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