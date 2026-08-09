Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abschied aus Landtag

Nummer Zwei der NEOS kehrt Politik den Rücken

Oberösterreich
09.08.2026 09:00
Julia Bammer zog 2021 in den Landtag ein, will 2027 aber nicht mehr antreten.
Julia Bammer zog 2021 in den Landtag ein, will 2027 aber nicht mehr antreten.(Bild: NEOS OÖ)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Sie gilt im Landtag als Kämpferin für Frauen, Kinder und ein besseres Bildungssystem: Die Landtagsabgeordnete Julia Bammer (38) ist neben Parteichef Felix Eypeltauer die Nummer zwei der NEOS in Oberösterreich. Jetzt hat sie sich entschieden, der Landespolitik Adieu zu sagen: „Ich werde bei der Wahl 2027 nicht mehr antreten.“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Als die Pinken im Jahr 2021 erstmals und ganz knapp mit 4,2 Prozent in den oberösterreichischen Landtag einzogen, war der Platz für die Juristin mit Doktortitel fix reserviert. Bei den NEOS ist es üblich, dass sich die Kandidaten für einen Listenplatz bewerben. Über die endgültige Reihung entscheiden dann die Parteimitglieder.

Diesen Prozess hat die Partei für die Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres in den vergangenen Tagen erneut gestartet. Eine bekannte Politikerin wird diesmal allerdings nicht mehr dabei sein. Julia Bammer bestätigt im Gespräch mit der „Krone“: „Ja, es stimmt. Ich werde mich nicht mehr für die nächste Periode im Landtag bewerben.“

Julia Bammer mit ihrem Parteikollegen und NEOS-Klubobmann Felix Eypeltauer.
Julia Bammer mit ihrem Parteikollegen und NEOS-Klubobmann Felix Eypeltauer.(Bild: Markus Wenzel)

Es sei eine bewusste Entscheidung für einen neuen Lebensabschnitt, sagt die 38-Jährige. „Es ist ein super-spannender Job.“ Ein konkretes berufliches Angebot habe sie derzeit zwar noch nicht. Sie wolle sich aber auch künftig gesellschaftspolitischen Themen widmen, die ihr schon als Abgeordnete am Herzen lagen. „Ich werde mich sicher den Themen annehmen, die mich auch im Landtag beschäftigt haben. Ich habe dann halt einen anderen Hut auf.“

Besonders im Blick hatte Bammer in den vergangenen fünf Jahren die Bildungspolitik. „Mir war wichtig, Kindern eine Stimme zu geben. Dafür habe ich mich sehr gerne eingesetzt.“ Gleichzeitig ortet sie in diesem Bereich weiterhin großen Handlungsbedarf. „Wir schöpfen die Möglichkeiten, die wir haben, nicht aus.“

Lesen Sie auch:
NEOS-Frontmann Felix Eypeltauer will die Nummer 1 in seiner Partei bleiben. 
Suche nach Kandidaten
NEOS eröffnen Rennen um Verbleib im OÖ-Landtag
04.08.2026

Dem politischen Leben kehrt Bammer zwar den Rücken, den NEOS aber nicht. „Ich bleibe der Partei natürlich verbunden“, sagt sie. Eine Funktion in einem Gremium strebe sie allerdings nicht an. Mit Blick auf die Landtagswahl 2027 sagt Bammer: „Die Karten werden neu gemischt. Es wird für alle Parteien herausfordernd – außer für eine.“ Dass sie damit die derzeit in Umfragen führende FPÖ meint, lässt sie im Gespräch keinen Zweifel. Die laufende Landtagsperiode will sie aber noch bis zum Schluss fertig machen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
09.08.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
TV-Star geht mit Kanzler Stocker hart ins Gericht
148.980 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kanzler Stocker auf dem Weg zur Fragerunde in Salzburg.
Wien
Cobra stürmt Dorotheum, Täter ist verschwunden
144.358 mal gelesen
In einer Wiener Filiale des Dorotheums kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Überfall.
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
127.045 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Innenpolitik
Sager wirkt nach: Mütter-Aufstand gegen Kanzler
1490 mal kommentiert
Österreichs Mütter rechnen knallhart mit dem Kanzler ab.
Innenpolitik
Strittiger Kanzler-Sager: Aber wo er recht hat …
1341 mal kommentiert
Pro und Contra zum strittigen Kanzler-Sager
Steiermark
Präventivhaft für Gefährder, Heer soll abschieben
1311 mal kommentiert
Mario Kunasek ist seit gut eineinhalb Jahren Landeshauptmann der Steiermark. Von 2017 bis 2019 ...
Mehr Oberösterreich
Um Hilfe gerufen
Bei Abfahrt von Hütte schwer mit dem Quad gestürzt
Veranstalter geschockt
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
Sport Tv Logo
Wetter als Trumpf?
2200 km mit dem Rad: „Freue mich auf die Hitze!“
Bei Tour durch Bezirk
ÖVP-Manager zeigt den Funktionären Gelbe Karte
Seltenes Handwerk
„Unsere Orgeln kosten 500.000 Euro aufwärts“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf