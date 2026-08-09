Nummer Zwei der NEOS kehrt Politik den Rücken

Dem politischen Leben kehrt Bammer zwar den Rücken, den NEOS aber nicht. „Ich bleibe der Partei natürlich verbunden“, sagt sie. Eine Funktion in einem Gremium strebe sie allerdings nicht an. Mit Blick auf die Landtagswahl 2027 sagt Bammer: „Die Karten werden neu gemischt. Es wird für alle Parteien herausfordernd – außer für eine.“ Dass sie damit die derzeit in Umfragen führende FPÖ meint, lässt sie im Gespräch keinen Zweifel. Die laufende Landtagsperiode will sie aber noch bis zum Schluss fertig machen.