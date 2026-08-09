Wandergruppe musste von Polizei gerettet werden

Weg nicht gefunden

In einer Seehöhe von 1249 Meter verstiegen sich die Bergsteiger aber dann und kamen nicht mehr weiter. Zudem klagten die zwei Frauen bereits über Erschöpfungszustände. Aufgrund dieser Situation setzte der 22-Jährige gegen 19.50 Uhr den Notruf ab. Die Flugpolizei rückte an und konnte die vier retten und am Tau ins Tal fliegen.