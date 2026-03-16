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Diese Woche entscheidet, wie wir weitergehen

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16.03.2026 13:52
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Im Talk auf krone.tv spricht Astrologin Astrid Hogl-Kräuter über eine besonders intensive astrologische Woche. Mit dem Beginn des astrologischen Jahres am 20. März und dem Richtungswechsel von Merkur steht vieles auf Klarheit und Neubeginn. Die Energie fordert laut Hogl-Kräuter dazu auf, zu sich selbst zu stehen und auszusprechen, was lange unausgesprochen blieb. Gerade in Beziehungen kann das zu wichtigen Entscheidungen führen: Manche Verbindungen werden gestärkt, andere könnten sich lösen, wenn sich zeigt, dass sie nicht mehr stimmig sind. Für viele Menschen ist es daher eine Woche der Wahrheit – und möglicherweise eine Woche, die vieles verändert. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!

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