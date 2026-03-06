10.000-Schritte-Challenge: Mitgehen und gewinnen!

Unsere Redakteurin Eva Greil-Schähs wagt gerade den Selbsttest und versucht, täglich die 10.000-Schritte-Marke zu knacken. Machen Sie mit? Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen und gewinnen Sie eines von drei Motivationspaketen!
Ob Treppensteigen statt Lift oder ein zusätzlicher Spaziergang in der Mittagspause, unsere Redakteurin sammelt fleißig Schritte. Sind auch Sie bereit, Ihre Komfortzone zu verlassen und sich der Challenge anzuschließen?
Mitmachen und gewinnen
Egal, ob Sie bereits leidenschaftlicher Wanderer sind oder gerade erst anfangen, Ihre täglichen Wege zu verlängern: Wir wollen Ihre Erfahrungen hören! Welche Strategie hilft Ihnen am meisten? Wie fühlen Sie sich nach einer Woche voller Bewegung?
Berichten Sie uns von Ihren Erlebnissen mit unserer Schritte-Challenge und gewinnen Sie eines von drei handsignierten Büchern mit persönlicher Widmung von Philipp Jelinek. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16.03.2026 09:00 Uhr ausfüllen und schon landen Sie im Lostopf.
Sie wollen Ihre Gewinnchancen erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Gesund“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.