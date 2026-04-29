Haben Sie bereits betrügerische Anrufe erhalten?

Haben Sie persönlich oder in Ihrem Umfeld schon ähnliche Situationen erlebt? Wie sind Sie damit umgegangen? Welche Tipps hätten Sie für andere Leser, um sich vor betrügerischen Anrufen oder Websites besser zu schützen? Braucht es hier mehr Aufklärung oder fühlen Sie sich grundsätzlich gut informiert zu diesem Thema?



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