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Frage des Tages

Haben Sie bereits betrügerische Anrufe erhalten?

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29.04.2026 11:29
Betrüger haben es oft auf ältere Personen abgesehen.
Betrüger haben es oft auf ältere Personen abgesehen.(Bild: Viachaclav)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Vor kurzem konnten Ermittler einen internationalen Betrugsring, der mittels Promi-Fake News die gutgläubigen Opfer um Millionenbeträge erleichtert hat, dingfest machen. Die Betrüger gingen perfide vor und haben den Opfern durch Täuschung und mit Ausblick auf hohe Gewinne das Geld aus der Tasche gezogen. Unsere Frage des Tages vom 29. April lautet: „Haben auch Sie bereits betrügerische Anrufe erhalten?“

0 Kommentare

Haben Sie persönlich oder in Ihrem Umfeld schon ähnliche Situationen erlebt? Wie sind Sie damit umgegangen? Welche Tipps hätten Sie für andere Leser, um sich vor betrügerischen Anrufen oder Websites besser zu schützen? Braucht es hier mehr Aufklärung oder fühlen Sie sich grundsätzlich gut informiert zu diesem Thema?

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