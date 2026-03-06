Vorteilswelt
Mehr Bewegung im Leben

Täglich 10.000 Schritte! So will ich es schaffen

Bewegung & Körperkraft
06.03.2026 05:00
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Ich gehe es an, denn ab heute gehe ich jeden Tag 10.000 Schritte. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? An einem normalen Bürotag vielleicht schon, wie mir meine Smartwatch am Handgelenk bestätigt. Da müssen konkrete Strategien her, wie sich möglichst viele Schritte in meinen Alltag „quetschen“ lassen. 

„Sie haben Bewegungsziele festgelegt. Ist heute der Tag, an dem Sie diese erreichen?“, steht da beinahe vorwurfsvoll am Display. Ja, die markante Zahl 10.000 möchte ich heute Abend auf meiner Uhr sehen, wohl wissend, dass es nicht so viele Schritte sein müssen, wie auch Gesundheitsbotschafter Philipp Jelinek betont. Doch wie gehe ich es an, ab jetzt mehr zu gehen?

Die mögliche Belohnung für die geplante Anstrengung klingt jedenfalls gut, denn schon ein paar tausend Schritte pro Tag mehr können das Risiko für Herzerkrankungen, Schlaganfälle, Demenz und allgemein die Gefahr, krankheitsbedingt früher zu sterben, deutlich senken. Und auch die Figur dankt es, schließlich darf man die Anzahl jener Kalorien, die durch Alltagsbewegung verbrannt werden, keineswegs unterschätzen.

Ab jetzt heißt es also, in Bewegung zu bleiben. Folgende Strategien kommen zur Anwendung, um möglichst viele Schritte zu sammeln:

  • Die Mittagspause wird ohne Ausreden für einen Spaziergang genutzt. Das Wetter soll ohnehin schön bleiben.
  • Im Büro wähle ich ein Badezimmer, das extra weit entfernt ist, um auf das WC zu gehen. „Gerne“ auch in einem anderen Stockwerk. Ebenso verfahre ich mit der Küche, wenn ich Wasser holen möchte etc.
  • Zu Hause wird die Hausarbeit so umständlich erledigt, dass z.B. jedes Kleidungsstück extra in den Kasten gehängt wird, und die Wege durch die Wohnung sich absichtlich verlängern. (Das versucht man sonst ja eigentlich zu vermeiden.)
  • Jedes „Trumm“ wird für sich selbst die Stiegen hinaufgetragen. Es ist nicht erlaubt, mehrere Dinge zugleich die Stiegen hinaufzutragen.
  • Immer, wenn im Fernsehen oder beim Streamen Werbung läuft, muss ich künftig aufspringen und am Stand marschieren. Da ich kein Walking-Pad im Wohnzimmer aufstellen möchte, muss das vorerst ausreichen.
  • Wenn es das Wetter zulässt, kommt noch ein lockerer Spaziergang vor dem Schlafengehen hinzu. Das soll ebenfalls den Schlaf fördern.

Wir werden sehen, ob sich jeden Tag die 10.000 Schritte ausgehen. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Vielleicht verraten Sie mir auch Ihre Strategien, um in Bewegung zu bleiben. Und: Wer mit mir mitmacht, kann – neben bester Gesundheit – sogar etwas gewinnen! 

Lesen Sie auch:
Jeder Schritt zählt auf dem Weg zu mehr Gesundheit.
Gewinnspiel
10.000-Schritte-Challenge: Mitgehen und gewinnen!
06.03.2026
