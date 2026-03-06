Täglich 10.000 Schritte! So will ich es schaffen

Ich gehe es an, denn ab heute gehe ich jeden Tag 10.000 Schritte. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? An einem normalen Bürotag vielleicht schon, wie mir meine Smartwatch am Handgelenk bestätigt. Da müssen konkrete Strategien her, wie sich möglichst viele Schritte in meinen Alltag „quetschen“ lassen.
„Sie haben Bewegungsziele festgelegt. Ist heute der Tag, an dem Sie diese erreichen?“, steht da beinahe vorwurfsvoll am Display. Ja, die markante Zahl 10.000 möchte ich heute Abend auf meiner Uhr sehen, wohl wissend, dass es nicht so viele Schritte sein müssen, wie auch Gesundheitsbotschafter Philipp Jelinek betont. Doch wie gehe ich es an, ab jetzt mehr zu gehen?
Die mögliche Belohnung für die geplante Anstrengung klingt jedenfalls gut, denn schon ein paar tausend Schritte pro Tag mehr können das Risiko für Herzerkrankungen, Schlaganfälle, Demenz und allgemein die Gefahr, krankheitsbedingt früher zu sterben, deutlich senken. Und auch die Figur dankt es, schließlich darf man die Anzahl jener Kalorien, die durch Alltagsbewegung verbrannt werden, keineswegs unterschätzen.
Ab jetzt heißt es also, in Bewegung zu bleiben. Folgende Strategien kommen zur Anwendung, um möglichst viele Schritte zu sammeln:
Wir werden sehen, ob sich jeden Tag die 10.000 Schritte ausgehen. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Vielleicht verraten Sie mir auch Ihre Strategien, um in Bewegung zu bleiben. Und: Wer mit mir mitmacht, kann – neben bester Gesundheit – sogar etwas gewinnen!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.