Täglich 10.000 Schritte! So will ich es schaffen

„Sie haben Bewegungsziele festgelegt. Ist heute der Tag, an dem Sie diese erreichen?“, steht da beinahe vorwurfsvoll am Display. Ja, die markante Zahl 10.000 möchte ich heute Abend auf meiner Uhr sehen, wohl wissend, dass es nicht so viele Schritte sein müssen, wie auch Gesundheitsbotschafter Philipp Jelinek betont. Doch wie gehe ich es an, ab jetzt mehr zu gehen?