Experten warnen jetzt vor Fruchtzucker-Falle

Folgen sind fatal

Fruktose wird im Körper vor allem in der Leber, aber auch in der Niere verstoffwechselt. Das unterscheidet sich vom Stoffwechsel von Glukose (Traubenzucker). Ein hoher Konsum von Fruktose kann laut Experten Übergewicht, Fettleber und Insulinresistenz begünstigen. Diese wiederum gelten als wichtige Treiber für Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes – zwei der größten Risikofaktoren für chronische Nierenerkrankungen.