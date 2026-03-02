Eine Woche ohne Süßes – und was sie mit uns macht

Weniger Achterbahn, mehr Konstanz

Zwischen Tag drei und vier ist dann etwas passiert, von dem auch Ärzte immer wieder berichten: Der Heißhunger lässt nach und der Kopf wird klarer. Es ist, als würde sich ein leichter Nebel lichten. Der Körper beginnt, Fettreserven effizienter zu nutzen, und die Stimmung wird ruhiger, weil die Insulin-Spitzen ausbleiben. Man fühlt sich weniger gesteuert und mehr bei sich selbst.