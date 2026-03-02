Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anti-Zucker-Challenge

Eine Woche ohne Süßes – und was sie mit uns macht

Ernährung & Wohlfühlgewicht
02.03.2026 06:30
Plötzlich merkt man, wie oft man „nur kurz“ zu zuckerhaltigen Nahrungsmitteln greifen würde und ...
Plötzlich merkt man, wie oft man „nur kurz“ zu zuckerhaltigen Nahrungsmitteln greifen würde und wie sehr der Körper an seine kleinen Zucker-Kicks gewöhnt ist.(Bild: anaumenko/stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Sieben Tage die Finger von Süßem zu lassen, klingt harmlos – bis man es ausprobiert. Unsere Redakteurin Susanne Zita hat sich der einwöchigen Anti-Zucker-Challenge gestellt. Was als Experiment begann, wurde schnell zu einer Reise durch Müdigkeit, Mini-Triumphe, überraschende Klarheit und ein paar sehr ehrliche Momente.

0 Kommentare

Der erste Tag hat sich wie ein kleiner Machtkampf zwischen Gewohnheit und Realität angefühlt, obwohl ich normalerweise gar nicht besonders viel Süßes esse. Mein Körper hat trotzdem sofort bemerkt, dass etwas fehlt – und das deutlich gezeigt.

Auch der zweite Tag war unangenehm. Der gewohnte Dopamin-Kick blieb aus, was sich durch leichte Gereiztheit und Kopfschmerzen bemerkbar machte – und durch einen Hunger, der keiner war, sondern reine Gewohnheit. 

Weniger Achterbahn, mehr Konstanz
Zwischen Tag drei und vier ist dann etwas passiert, von dem auch Ärzte immer wieder berichten: Der Heißhunger lässt nach und der Kopf wird klarer. Es ist, als würde sich ein leichter Nebel lichten. Der Körper beginnt, Fettreserven effizienter zu nutzen, und die Stimmung wird ruhiger, weil die Insulin-Spitzen ausbleiben. Man fühlt sich weniger gesteuert und mehr bei sich selbst.

Lesen Sie auch:
Der Verzicht auf Zucker fällt nicht allen leicht.
Gewinnspiel
Anti-Zucker-Challenge: Teilnehmen und gewinnen!
26.02.2026
Krone Plus Logo
Heißhunger senken
Wie man Kampf gegen die Zuckergier gewinnen kann
18.01.2026

Ab Tag vier arbeitet der Körper plötzlich mit statt gegen einen. Auch das habe ich deutlich gespürt. Der Schlaf wird ruhiger, das Nachmittagstief schwächer. Am fünften Tag lag der Fokus auf meinem Geschmackssinn: Obst empfand ich plötzlich als intensiver, Gemüse als aromatischer. Man isst automatisch bewusster und langsamer.

Tag sechs brachte eine neue Form von Energie – nicht sprunghaft, sondern konstant. Ich fühlte mich wacher, konzentrierter und weniger getrieben. Der Körper hat verstanden, dass die Zuckerpause kein Notfall ist, sondern neue Normalität.

Am siebten Tag zeigt sich schließlich der größte Unterschied: Man hat wieder Kontrolle. Nicht der Zucker bestimmt den Tag, sondern man selbst. Das emotionale Essen verliert an Macht. Es fühlt sich an wie ein kleines, aber spürbares Software‑Update für den Körper.

Gegessen wurde in dieser Woche automatisch „echter“: Haferflocken, Nüsse, ungesüßter Joghurt, viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Eiweißquellen wie Eier, Fisch oder Tofu, Beeren als natürliche Süße und viel Wasser. Weniger Verpackung, mehr Lebensmittel – und das merkt man.

Warum sich diese Woche gelohnt hat? Weil man spürt, wie subtil, aber konstant Zucker den Alltag beeinflusst. Die Stimmung wird stabiler, der Schlaf ruhiger, der Kopf klarer. 

Möchten Sie weiter dranbleiben? Das passiert im Körper!
Die Forschung zeigt: Wer länger als eine Woche weitermacht, erlebt oft noch deutlichere Veränderungen. Der Geschmackssinn wird sensibler, die Haut kann sich verbessern, und die Energie bleibt über den ganzen Tag hinweg konstant. Das Risiko für Heißhunger sinkt, der Stoffwechsel arbeitet effizienter, und der Körper reguliert Insulin und Fettverbrennung stabiler. 

Ich mache weiter! Mittlerweile ist es kein radikaler Verzicht mehr. Meine Gedanken drehen sich nicht mehr um Süßes, und ich genieße Obst und Gemüse jetzt noch mehr. Bleiben Sie mit mir dran? Ich würde mich freuen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ernährung & Wohlfühlgewicht
02.03.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Haut im Winter
Was ihr schadet und wie wir sie richtig schützen
Facharzt klärt auf
Zwänge und Panik im Kopf: Ab wann es krankhaft ist
Liebe im Alltag
Regelmäßig kleine Gesten haben die größte Wirkung
Vorsorge-Überblick
Diese regelmäßigen Check-ups halten Sie gesund
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.622 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
387.891 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
118.501 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5272 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3841 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
822 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Ernährung & Wohlfühlgewicht
Anti-Zucker-Challenge
Eine Woche ohne Süßes – und was sie mit uns macht
Gusto bis Gereiztheit
Die Achterbahn der ersten zuckerfreien Tage
Krone Plus Logo
Fasten ohne zu hungern
So werden Sie mit Detox schneller schlank
Verzicht mit Vorsicht
Fasten bei Diabetes: Vorteil oder doch ein Risiko?
Krone Plus Logo
Bei Teenagern beliebt
Achtung! Was Energydrinks brandgefährlich macht

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf