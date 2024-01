Zu viel Fruktose begünstigt eine Fettleber

Empfehlung: zwei Portionen Obst am Tag

„Wenn in einen frisch gepressten Orangensaft fünf Orangen wandern oder Smoothies gleich aus mehreren Hundert Gramm Obst bestehen, übersteigt man schnell die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Menge an Fruktose von 25 Gramm pro Mahlzeit, maximal 80 Gramm pro Tag“, so Birgit Terjung, Ärztliche Direktorin der GFO Kliniken Bonn. Sie empfiehlt zwei Portionen Obst am Tag, die idealerweise unverarbeitet gegessen und gut gekaut werden sollten.