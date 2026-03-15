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Iran-Berichterstattung

US-Aufsichtsbehörde droht Sendern mit Lizenzentzug

Außenpolitik
15.03.2026 08:23
Die „New York Times“ oder der Sender CNN verbreiten nach Meinung des US-Präsidenten vor allem ...
Die „New York Times“ oder der Sender CNN verbreiten nach Meinung des US-Präsidenten vor allem Lügen und „Fake News“.(Bild: MoiraM - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar kritisieren sowohl Präsident Donald Trump als auch Verteidigungsminister Pete Hegseth US-Medien wegen ihrer Berichterstattung über den Iran-Krieg, die immer wieder einmal als „Fake News“ abgetan werden. Nun droht einigen Medien sogar der Entzug ihrer Lizenz.

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Sender müssten laut Gesetz „im öffentlichen Interesse“ handeln, erklärte Brendan Carr, Chef der Medienaufsichtsbehörde FCC, am Samstag im Onlinedienst X. Sie verlieren demnach ihre Lizenzen, „wenn sie dies nicht tun“. Sender, die „auch als Fake News bekannte Falschmeldungen und Nachrichtenverzerrungen“ verbreiteten, hätten nun „die Chance, ihren Kurs zu korrigieren, bevor ihre Lizenzverlängerungen anstehen“, warnte Carr. Konkrete Medien nannte er nicht.

FCC-Chef Brendan Carr
FCC-Chef Brendan Carr(Bild: APA/AFP/POOL/Alex Wong)

Der FCC-Chef bezog sich mit seiner Erklärung auf einen Online-Beitrag von Trump, in dem der US-Präsident „eine absichtlich irreführende Schlagzeile der Fake-News-Medien“ über fünf Tankflugzeuge anprangerte, die in Saudi-Arabien von iranischen Angriffen getroffen worden waren. 

Am Freitag hatten sowohl das Pentagon als auch das Weiße Haus den Sender CNN wegen eines Berichts kritisiert, demzufolge Washington bei der Planung der Luftangriffe auf den Iran das Risiko einer Blockade der Öltransporte durch die Straße von Hormuz unterschätzt habe. „Diese Geschichte ist zu 100 Prozent Fake News“, schrieb Sprecherin Karoline Leavitt im Onlinedienst X (siehe Posting unten). Das Pentagon bereite sich „seit Jahrzehnten“ auf eine mögliche Sperrung der Straße von Hormus durch den Iran vor. Dies sei auch lange vor dem Beginn der Luftangriffe auf den Iran am 28. Februar „Teil der Planungen der Trump-Regierung“ gewesen.

Lizenzentzugsdrohung auch nach Kirk-Attentat
Aktivisten kritisierten die „Warnung“ von Carr als „empörend“. „Wenn die Regierung die Presse unter Androhung von Strafen dazu zwingt, zum Sprachrohr des Staates zu werden, läuft etwas gewaltig schief“, erklärte die Stiftung Fire, die sich für Meinungsfreiheit einsetzt. Bereits im vergangenen Jahr hatte der von Trump ernannte FCC-Chef Carr Sendern mit Lizenzentzug gedroht, sollten sie die Late-Night-Show des Moderators Jimmy Kimmel ausstrahlen. Der Sender ABC setzte die Show daraufhin kurzzeitig aus. Kimmel hatte mit seinen Äußerungen zum tödlichen Attentat auf den ultrarechten Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk für Wut im Trump-Lager gesorgt. Er hatte kurz nach dem Attentat dem Trump-Lager vorgeworfen, das Verbrechen für seine politischen Ziele zu instrumentalisieren.

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