Brite in Dubai angeklagt, weil er Raketen filmte

„Halten Sie sich an die Richtlinien“

Lana Nusseibeh, die Staatsministerin der Vereinigten Arabischen Emirate meinte, sie wisse von „einigen Verstößen“ gegen das Gesetz. Zu dem Fall des Briten äußerte sie sich aber nicht konkret. Sie sagte, die Bestimmungen seien zum Schutz der Öffentlichkeit eingeführt worden. „Mein dringender Rat an alle, die wir hier herzlich willkommen heißen: Halten Sie sich an die Richtlinien. Diese Richtlinien dienen Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz.“