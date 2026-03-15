Bei diesem Thema sind sich die Meisterhelden einig

Beide waren mit Sturm Meister, schrieben auch glorreiche Kapitel in der Geschichte der Wiener Austria und beide kennen die Sonntag-Gegner aus dem Effeff. Im direkten Duell zwischen Austria und Sturm sind Ivica Vastic und Roman Kienast natürlich doppelt gespannt, wer mit dem besseren Fuß in die wohl spannendste Meistergruppe aller Zeiten startet.
„Die Austria ist konstant und seit längerer Zeit eine Mannschaft und Einheit. Sie macht es richtig gut, dazu kommt die Klasse von einem Dragovic. Der Klub hat am Trainer festgehalten, die Mannschaft lässt sich von der Unruhe, die immer wieder im Klub herrscht, nicht anstecken“, analysiert Kienast, der einst den Meisterteller mit beiden Vereinen in die Höhe stemmen konnte, 2011 mit Sturm, 2013 mit der Austria.
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