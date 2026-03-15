Bei diesem Thema sind sich die Meisterhelden einig

„Die Austria ist konstant und seit längerer Zeit eine Mannschaft und Einheit. Sie macht es richtig gut, dazu kommt die Klasse von einem Dragovic. Der Klub hat am Trainer festgehalten, die Mannschaft lässt sich von der Unruhe, die immer wieder im Klub herrscht, nicht anstecken“, analysiert Kienast, der einst den Meisterteller mit beiden Vereinen in die Höhe stemmen konnte, 2011 mit Sturm, 2013 mit der Austria.