Weltbevölkerung soll bis 2090 weiter wachsen

Die Bevölkerung entwickle sich derzeit regional sehr unterschiedlich. So wachsen Bevölkerungen vor allem in Afrika südlich der Sahara und in Teilen Asiens. In einigen dieser Staaten wie der Demokratischen Republik Kongo, Nigeria und Somalia wird sich die Zahl der Menschen laut UNO-Prognose bis 2025 gar noch verdoppeln. In vielen wohlhabenderen Ländern wie in Europa und Nordamerika werde die Bevölkerung hingegen bald schrumpfen, heißt es. Einige Länder wie Japan, Russland und China haben bereits weniger Einwohnerinnen und Einwohner. In China könnten bis zum Ende des Jahrhunderts sogar nur noch etwa halb so viele Menschen leben wie heute.