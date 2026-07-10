Ungarn: Protest gegen Magyars „Säuberungen“

Der ehemalige Pressesprecher Orbáns, Bertalan Havasi, erklärte den Teilnehmern, dass der 63-Jährige, nicht zur Kundgebung erschienen sei, weil er „wollte, dass der Fokus auf dem Staatspräsidenten liegt“. „Wir wissen, dass er sonst die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen hätte“, so Havasi weiter. Er kündigte gleichzeitig an, dass der nächste Auftritt Orbáns bald erfolgen werde.