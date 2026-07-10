Endi Kingley fliegt mit der Weltelite um die Wette

Man kann nie genug herausstreichen, was die Werthner-Brüder im Laufe der vergangenen Jahrzehnte alles für die heimische Leichtathletik gemacht haben! Das ist weit über die Insiderkreise mit den Jedermann-Zehnkämpfen und Talente-Sichtungen zum Beispiel bekannt. Samstag folgt ein neues Meisterstück von Roland Werthner, der mit seinem Team einen sensationellen speziellen Dreisprung-Event auf Weltklasse-Niveau organisiert - als Beitrag zum World Jump Day.
Dieses Meeting mit Athletinnen und Athleten aus 14 Nationen ist ein zertifiziertes Challenger-Meeting der World Athletics. Lokalmatador Endiorass Kingley, WM-Neunter und mit 16,85 m ÖLV-Rekordler im Dreisprung, ist das heimische Zugpferd dieser Veranstaltung. Die Konkurrenz ist für den Linzer maßgeschneidert, die Gegner sind so stark, dass er im Sog einiger Klasseleute vielleicht eine (sehr) große Weite hinlegen kann.
Es wird eine in Österreich noch nie dagewesene Flugshow in dieser traditionsreichen olympischen Disziplin. An der Spitze der Teilnehmer steht der Algerier Yasser Triki, der heuer schon 17,67 m gesprungen und damit aktuell Nummer 4 der Weltjahresbestenliste ist. Dazu kommen der Georgier Lasha Gulelauri (16,63/2018), der japanische Meister Manato Miyao (16,64/2026), der schwedische Junioren-Weltmeister Gabriel Wallmark (16,43/2021) und der Portugiese Tiago Costa Pereira (16,05/2025).
Auch starkes Frauen-Feld
Weltklasse auch bei den Frauen – sogar Ivana Španović, Weitsprung-Weltmeisterin von 2023, ist dabei. Die Serbin konzentriert sich heuer auf den Dreisprung, erzielte im März in der Halle bereits ihre persönliche Bestweite von 14,41 m. Damit rangiert sie heuer in Europa an fünfter Stelle, in Linz trifft sie auf die Belgierin Ilona Masson, derzeit in dieser Saison mit ihrer persönlichen Bestweite von 14,52 m Nummer 2 in Europa. Beide werden wohl auch bei der EM in Birmingham (10. bis 16. August) um Gold mitkämpfen.
Das Feld umfasst viele weitere Springerinnen, die Weiten zwischen 13,60 m und 14,00 m aufweisen. Als Trainer der 21 Jahre alten deutschen Athletin Ruth Hildebrand (heuer 13,83 m) kommt Charles Friedek nach Linz. Dieser hatte 1999 sowohl bei der Hallen-WM als auch bei der Freiluft-WM Gold gewonnen.
Christian Taylor als Ehrengast
Mit Ivana Vuleta, Gabriel Wallmark und Charles Friedek sind also schon drei Weltmeister aktiv oder als Trainer in Linz dabei. Ein vierter Champion kommt noch hinzu, das ist natürlich der berühmteste: Christian Taylor war 2012 und 2016 Olympiasieger sowie 2011, 2015, 2017 und 2019 Freiluft-Weltmeister. Jetzt kommt er auch als Leistungssportkoordinator des ÖLV zum World Jump Day, der offiziell zwar erst am 20. Juli steigt, in Linz aber aus terminlichen Gründen vorgezogen wird. Die Idee zu der Veranstaltung hatte Ulli Rudorfer, Generalsekretärin und Vizepräsidentin des OÖLV.
„Sei dabei – Linz springt drei!“
Neben den Challenger-Meetings bei Männern und Frauen finden auch zum zweiten Mal die von OÖLV-Präsident Roland Werthner initiierten U12/U14-Nachwuchs-Landesmeisterschaften im Dreisprung (mit verkürztem Anlauf) sowie – wie schon im vergangenen Jahr – ein Jedermann/Jederfrau-Dreisprung statt. Somit treffen Nachwuchstalente, Hobbysportler und internationale Spitzenathleten aufeinander. Das Motto dieses Events ist daher genial gewählt und trifft den Nagel auf den Kopf: „Sei dabei – Linz springt drei!“
Samstag, TRANSDANUBIA Athletik.Sport.Zentrum:
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