Endi Kingley fliegt mit der Weltelite um die Wette

Christian Taylor als Ehrengast

Mit Ivana Vuleta, Gabriel Wallmark und Charles Friedek sind also schon drei Weltmeister aktiv oder als Trainer in Linz dabei. Ein vierter Champion kommt noch hinzu, das ist natürlich der berühmteste: Christian Taylor war 2012 und 2016 Olympiasieger sowie 2011, 2015, 2017 und 2019 Freiluft-Weltmeister. Jetzt kommt er auch als Leistungssportkoordinator des ÖLV zum World Jump Day, der offiziell zwar erst am 20. Juli steigt, in Linz aber aus terminlichen Gründen vorgezogen wird. Die Idee zu der Veranstaltung hatte Ulli Rudorfer, Generalsekretärin und Vizepräsidentin des OÖLV.