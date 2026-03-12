„Diktatur“: Schon vor ORF-Sitzung fliegen Fetzen

Bekanntlich ist Roland Weißmann am Sonntag von der Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienhauses wegen der Vorwürfe der sexuellen Belästigung zurückgetreten. Am Montag wurde dies öffentlich, es gibt aber weiterhin viele offene Fragen.

„Heute ist der Tag der Abrechnung“

„Heute ist der Tag der Abrechnung. Es muss alles auf den Tisch gelegt werden. Ich habe neue Informationen zu diesem historisch einzigartigen Skandal. Und ich möchte genau wissen, welche Vorwürfe genau vorliegen“, polterte Westenthaler vor der Sitzung im Gespräch mit der „Krone“ weiter.