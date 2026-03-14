Längere Volksschule für Steirer eine Geldfrage

Vier Jahre besucht ein Kind in Österreich regulär die Volksschule. Derzeit sind aber Pilotprojekte geplant, um diese Zeit auf sechs Jahre zu erhöhen. Wien möchte Modellregion sein. Laut Experten wie Bildungsforscherin Susanne Schwab von der Uni Wien hätte eine längere Volksschulzeit zur Folge, dass man die Bildungsungleichheiten in diesen zwei Jahren weiter reduzieren könne. Laut Bildungsminister Wiederkehr würde es der Entwicklung der Kinder dienen.