Längere Volksschule für Steirer eine Geldfrage

Erste Pole für Antonelli, Russell trotzt Problemen
Rekord gebrochen
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will in Pilotregionen längere Volksschulen testen. Die Steiermark ist skeptisch. Die finanziell stark belasteten Gemeinden kämpfen bereits um Plätze für die Kinderbetreuung – müssen sie dann auch um Plätze für Schüler zittern?
Vier Jahre besucht ein Kind in Österreich regulär die Volksschule. Derzeit sind aber Pilotprojekte geplant, um diese Zeit auf sechs Jahre zu erhöhen. Wien möchte Modellregion sein. Laut Experten wie Bildungsforscherin Susanne Schwab von der Uni Wien hätte eine längere Volksschulzeit zur Folge, dass man die Bildungsungleichheiten in diesen zwei Jahren weiter reduzieren könne. Laut Bildungsminister Wiederkehr würde es der Entwicklung der Kinder dienen.
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