Parkrun als stiller Turbo für den Tourismus

Der Samstag beginnt sportlich, danach werden Klagenfurt, die Region oder der Wörthersee erkundet. Genau darin liegt der touristische Wert: Aus Läufern werden Gäste, die in der Stadt essen, einkaufen und teilweise zusätzliche Nächte buchen. Der sogenannte „Parkrun-Tourismus“ ist weltweit ein fester Bestandteil der Bewegung. „Viele Teilnehmer reisen gezielt zu verschiedenen Standorten, um neue Strecken kennenzulernen“, wissen die Organisatoren. Auch Klagenfurt profitiert seit mittlerweile einem Jahr davon – und könnte dieses Potenzial wohl noch stärker nutzen.