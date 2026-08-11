Sportverein steht vor dem Aus: Wer ist schuld?

Obwohl sich sowohl Kienleitner als auch Markun „unfair behandelt“ fühlen, sind die wahren Leidtragenden alle Kinder und Jugendlichen, die in der „Soccer Girl Academy“ ihr sportliches Zuhause gefunden haben. Denn: Wie Markun vor ein paar Tagen in einer Stellungnahme auf der Vereins-Website bekannt gibt, wird er die „Soccer Girl Academy“ in ihrer bisherigen Form nicht mehr weiterführen. Alle Kurse werden eingestellt. Interessierte können die Anlage künftig nur noch über verschiedene Abo-Modelle nutzen.