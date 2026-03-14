Skurril und schräg: Die Rückkehr nach Braunschlag

Es ist 14 Jahre her, dass sich ganz Österreich in Bürgermeister Tschach und seinen besten Freund Pfeisinger verliebt hat, die mit einer fingierten Marienerscheinung mehr Touristen in ihren maroden Heimatort locken wollten. Mit trockenem Schmäh, kultigen Figuren und natürlich den genialen Hauptdarstellern Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader hat „Braunschlag“ damals das Land im Sturm erobert.