Skurril und schräg: Die Rückkehr nach Braunschlag

Boarder-Cross-Finale im Montafon mit ÖSV-Quintett!
Drama um Kobald
Skurril, schräg, einfach österreichisch: Die schwarzhumorige Serie „Braunschlag“ mit Robert Palfrader und Nicholas Ofczarek in den Hauptrollen hat absoluten Kult-Status. Jetzt dürfen sich alle Fans freuen, denn ab 20. März geht das Abenteuer weiter.
Es ist 14 Jahre her, dass sich ganz Österreich in Bürgermeister Tschach und seinen besten Freund Pfeisinger verliebt hat, die mit einer fingierten Marienerscheinung mehr Touristen in ihren maroden Heimatort locken wollten. Mit trockenem Schmäh, kultigen Figuren und natürlich den genialen Hauptdarstellern Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader hat „Braunschlag“ damals das Land im Sturm erobert.
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