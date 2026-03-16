Auch Wien kann manchmal ein Dorf sein

Sie sind ja selbst aus Oberösterreich. Schwingt bei dem Projekt die eigene Sehnsucht nach der Heimat mit?

Ich glaube nicht. Ich bin schon über 30 Jahre in Wien. Aber ich muss schon sagen, dass ich, als ich für die Ausbildung nach Wien gekommen bin, schon viel nach Hause gefahren bin. Ich habe mich in meiner Heimat Steyr sehr wohlgefühlt. Ich bin in Wien lange die gleichen Wege gegangen und habe mich lange nicht dafür interessiert, was abseits davon passiert. Irgendwann habe ich das gemacht und mich mit der Stadt befasst.