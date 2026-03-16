Auch Wien kann manchmal ein Dorf sein

In ihrem Projekt „Wien is a Dorf“ stellt Renate Schwarzmüller Grätzl mit Dorf-Charakter fotografisch dar – und bat findige Wiener um ihre Hilfe bei der Umsetzung
Wer untertags durch Wien geht, sieht wohl Großstadt-Flair mit Öffis, Altbau und allem, was dazugehört. Schaut man jedoch genauer hin, findet man das, was die Hobby-Fotografin Renate Schwarzmüller sieht – eine Stadt, in der viel Dorf steckt.
„Krone“: Mit deinem Projekt nimmst du dir zum Ziel, Wiener Grätzl mit Dorf-Charakter vor die Linse zu holen. Wie kam es dazu?
Renate Schwarzmüller: Ich gehe immer sehr offen durch die Welt und mir ist dann im 16. Bezirk einmal ein Marterl aufgefallen und das hat mich sehr an das Land erinnert. Die Idee habe ich dann weitergesponnen und ich wollte eben genau jene Orte mit Dorf-Eindruck in allen Bezirksteilen Wiens, in denen das Wort „Dorf“ vorkommt, ablichten. Und dann kam mir die Idee, einen Online-Fragebogen (auf viennamemories.com zu finden) zu gestalten, wo Wiener ihre Ideen einreichen können. Tja, und das ist ziemlich eingeschlagen. Etwa 750 Antworten habe ich bereits.
Was senden die Menschen denn so ein?
Also die wenigsten Antworten sind kurz und knapp. Die meisten beschreiben die Orte mit ganz viel Gefühl, verbinden sie mit etwas Vertrautem, ihrer Familie oder einer Gemeinschaft. Also ich hatte das Gefühl, dass die Menschen da sehr mitteilungsbedürftig und die Orte nostalgisch besetzt sind.
Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen sehr mitteilungsbedürftig sind und die Orte teilweise sehr nostalgisch besetzt sind.
Renate Schwarzmüller
Wie lange können sich die Wiener noch an ihrem Projekt beteiligen?
Ich wollte den Fragebogen so lange online lassen, bis das Projekt fertig ist. Aber bei 750 Antworten muss ich irgendwann einmal einen Schnitt machen. Ich würde gern im März, wenn es wärmer ist, fotografieren gehen. Ich bin jemand, die schnell etwas startet und sich nicht so viele Gedanken über den Ausgang macht. Aber ich habe mit dem Thema irgendeinen Nerv getroffen. Vielleicht entsteht da mal eine Ausstellung oder ein Buch daraus.
Sie sind ja selbst aus Oberösterreich. Schwingt bei dem Projekt die eigene Sehnsucht nach der Heimat mit?
Ich glaube nicht. Ich bin schon über 30 Jahre in Wien. Aber ich muss schon sagen, dass ich, als ich für die Ausbildung nach Wien gekommen bin, schon viel nach Hause gefahren bin. Ich habe mich in meiner Heimat Steyr sehr wohlgefühlt. Ich bin in Wien lange die gleichen Wege gegangen und habe mich lange nicht dafür interessiert, was abseits davon passiert. Irgendwann habe ich das gemacht und mich mit der Stadt befasst.
Gibt es schon weitere Projekte, an denen Sie feilen?
Also von einer Ausstellung rede ich schon sehr lange. Ich habe auch viel Material dafür. Zum Beispiel habe ich auf Instagram ein Projekt, wo ich alte Gebäude fotografiere, auf denen noch Aufschriften von alten Geschäften zu sehen sind. Aber jetzt versuche ich, mich einmal auf „Wien is a Dorf“ zu konzentrieren. Im Frühjahr möchte ich das dann fertig haben.
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