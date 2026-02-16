Ein Puls von 60: „Trixi, hol du uns das Gold“

„Krone“: Sie sind seit 54 Jahren die letzte Olympiasiegerin im Eiskunstlauf in Österreich. Wie war das damals?

Trixi Schuba: Österreich hatte noch keine Goldmedaille bei den Spielen im japanischen Sapporo als ich antrat. Ich war Favoritin und ein Teil der österreichischen Mannschaft war an dem Tag in der Eishalle. Sie hatten ein Transparent mit der Aufschrift: „Trixi, hol du uns das Gold“ mit. Als ich dann das Eis betreten habe, habe ich versucht, eine gute Kür zu laufen. Als es dann hieß, ich habe gewonnen, habe ich das gar nicht realisiert. Das hat Jahre gedauert. Wenn ich die Siegerehrung sehe, bekomme ich heute noch feuchte Augen. Mir wurde dann in Linz bei der Ankunft auch so ein schöner Empfang bereitet.