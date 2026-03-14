Bibel und Bomben: Amerikas moderner Kreuzritter

Allein der Name der Operation gegen den Iran spricht Bände: „Epic Fury“, was so viel bedeutet wie unbändige Wut und noch aggressiver klingt, als die Luftschläge gegen den Iran im Juni des Vorjahres, die den Namen „Midnight Hammer“ trugen. In einem Pressestatement zum aktuellen Kriegsgeschehen beschwört Hegseth keinen geringeren als den Allmächtigen.