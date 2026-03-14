Bibel und Bomben: Amerikas moderner Kreuzritter

Heilkräftiges Wasser für das verehrte Hemmabier
Echte Brauspezialität
„Gott schenke unseren Kriegern unerschütterliche Kraft und Schutz und den vollständigen Sieg über alle, die ihnen schaden wollen.“ Das ist kein Auszug aus einer Rede der Mullahs, sondern von US-„Kriegsminister“ Pete Hegseth. Der 45-Jährige ist von Beginn an verhaltensauffällig. Im aktuellen Krieg mit dem Iran gibt er sich als moderner Kreuzritter.
Allein der Name der Operation gegen den Iran spricht Bände: „Epic Fury“, was so viel bedeutet wie unbändige Wut und noch aggressiver klingt, als die Luftschläge gegen den Iran im Juni des Vorjahres, die den Namen „Midnight Hammer“ trugen. In einem Pressestatement zum aktuellen Kriegsgeschehen beschwört Hegseth keinen geringeren als den Allmächtigen.
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